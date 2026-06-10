株式会社ゴールドウインは、2026年7月3日（金）から7月28日（火）まで、東京本社1階イベントスペース（東京都港区北青山）にて、アーティスト・GOMA（ゴマ）による個展「ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―」を開催する。本展は、GOMA氏が描き続けてきた点描画作品を中心に、ひかりを用いたテキスタイル作品、ディジュリドゥの音響、映像作品により五感を研ぎ澄ます特設空間によって構成された、没入型の展覧会。ゴー