10日(水)は、天気が回復して過ごしやすい陽気になりました。日差しのもとでは汗ばむくらいでしたが、日陰では涼しさを感じました。最高気温は、新潟市中央区で22.1℃、長岡市で22.6℃など広く5月中旬並みの気温になりました。 さて、11日(木)も県内は安定した空模様となりそうです。 ◆11日(木)午前9時の予想天気図 本州付近は、日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われますので、県内は晴れの天気が続く見込みで