海外からの観光客を取り込もうと、日本らしさを取り入れた新しいタイプのホテルが広島市内に登場しました。■宮脇 靖知 記者「この部屋のコンセプトは相撲。小上がりの部分は、まるで土俵のようです。」広島市南区的場町に完成したカレイドイン広島。全10室で平安絵巻のような部屋や歌舞伎など和を感じる空間も。広島らしくカープをテーマにした部屋もあります。料金は1部屋、3万円弱。定員は最大5人で、人数が増