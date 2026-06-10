県内から撤退していたハンバーガーチェーン店『バーガーキング』が再出店することになり、新潟市内の商業施設に11日オープンします。 世界120カ国以上に展開している『バーガーキング』。県内では2019年に新潟市西区にあった唯一の店舗が惜しまれつつ、閉店。その後もSNSを中心に出店を望む声や、新潟市内で2025年に限定のフードトラックを出店した際に大きな反響があ