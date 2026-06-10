「ちょっとだから鍵をしなくても大丈夫」。その油断が、自転車盗難につながるかもしれません。県内では今年に入ってから4か月で300件を超える自転車の盗難が発生しています。こうした身近な犯罪を防ごうと、鹿児島大学で学生ボランティアによる防犯キャンペーンが行われました。自転車の盗難や特殊詐欺への警戒を呼びかけようと、鹿児島大学で行われた防犯キャンペーン。参加したのは、鹿児島大学剣道部が中心とな