復帰に向けてリハビリに取り組む千賀。まずはコンディションを取り戻したい(C)Getty Imagesメッツの千賀滉大が右腕の違和感のため、現地時間6月9日に予定されていたリハビリ登板を直前で回避した。米国内メディアでは「尺骨神経の炎症」とも報じられている。【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴーストフォーク」最新版の映像千賀は腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りとなり、ここまで3度、マイ