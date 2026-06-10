熱戦が続く「県高総体」は、大会6日目。 10日はラグビーで、準決勝の2試合が行われました。 第1試合は、県高総体3連覇を狙う「長崎北陽台」と、今年の県新人大会ベスト4「長崎工業」が対戦。 北陽台は12トライの猛攻で、74ｰ0の大勝。決勝進出を決めました。 第2試合は、去年の県高総体準優勝の「長崎北」と、今年の新人大会準優勝の「長崎南山」が対戦。 31ｰ7で、長崎南山が勝利しました。