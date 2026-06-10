まちなかは新緑の季節を迎えていますが、石川県の白山麓の植物園では色とりどりの高山植物が咲き誇るオープンガーデンが始まり、訪れる人の目を楽しませています。色鮮やかに咲き誇る高山植物。築山育美記者リポート「青空に恵まれた白山市白峰地区西山です。私の後ろには大量のニッコウキスゲが咲き誇り、今まさに見頃を迎えています。」白山に咲く高山植物の保全を目的に人工繁殖させた高山植物をオープンガーデンとして公開して