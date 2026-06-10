あらゆるものが値上がりする中、5月、過去最高値となったのが、鶏もも肉です。比較的安価で家計の味方ともいえる鶏肉の高騰に、飲食店も頭を抱えています。揚げ物の定番といえば「唐揚げ」。ランチメニューで唐揚げを提供する金沢市内の「居酒屋いたちゃん。」では。訪れた客「頼まれてるのは？」「唐揚げ。カリカリっす。最高です」「鶏肉好きですね、唐揚げが一番好きですね」久々江龍飛キャスターリポート「衣がサクサクで、肉