ドジャースの一挙10得点の猛攻に敵地ファンは沈黙した(C)Getty Images敵地ファンを黙らせた。現地時間6月9日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」として先発出場し、7回に中前適時二塁打を放つなど、4打数1安打2打点、1四球と活躍。12-3のチーム勝利に貢献したこの試合は、終盤の劇的展開が注目を集めている。【動画】「下手くそ」チャント直後に適時二塁打→一挙10得点…「Bジェイズから何も学んでな