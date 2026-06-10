ドラフト指名に懸ける選手が豪快な一発でアピールです。プロ野球・日本海リーグの石川ミリオンスターズは9日、金沢市民野球場でオリックスバファローズ2軍とのファーム交流戦に臨みました。今シーズン、ミリオンスターズにとって3試合目となるNPB（日本野球機構）所属チームとの交流戦。先発した輪島高校出身の右腕・宮下は4イニングを投げ、味方のミスなどによる初回の2失点のみに抑えます。ミリオンスターズは星稜高校出身の4番