去年の自民党総裁選などでの自らの陣営による中傷動画の作成報道をめぐり、高市総理は公設秘書に確認したところ、動画作成者のやり取りとされる音声について、「似ているように思うが、確信は持てない」と言われたと明らかにしました。中道改革連合西村智奈美 衆院議員「週刊文春に掲載され、現在無料公開されている音声記録につきまして、発言者が総理の公設第1秘書である木下氏本人であるか否か、その結果をご答弁をお願