◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、美浦トレセンレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）の追い切りを見るのはいつも楽しみだ。東の名門・木村厩舎の中でも抜群の躍動感を誇る女傑。今回も動きには何一つ文句はない。厩舎のパターン通りのＷコースで３頭併せ。僚馬の真ん中で脚をためると、直線では馬なりのまま極上のキレを見せ内アルセ