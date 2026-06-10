6人が亡くなった三重県の新名神高速道路の事故の裁判が始まりました。検察側は、トラック運転手が事故直前まで「TikTokを見ながら運転し、スクリーンショットを撮ろうとしていた」と指摘しました。3月の3連休初日。三重県亀山市の新名神高速で、大型トラックが渋滞の列に突っ込みました。この事故で6人が死亡。乗用車で関西方面に観光へ向かう途中だった静岡県袋井市の松本幸司さん（45）一家5人と、兵庫県に帰省途中だった高峰啓