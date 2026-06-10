26歳の元研修医の男性が出産直前の妊婦を腕時計型カメラで盗撮したなどとして書類送検されました。捜査関係者によりますと、男性は妊婦を撮影したことを認め、「医者になるための勉強のつもりだった」などと供述しているということです。 警察によりますと、滋賀県立総合病院の元研修医（すでに退職）の男性は去年8月、派遣先の病院で分娩台の妊婦の出産直前の様子を腕時計型カメラで盗撮した撮影処罰法違反の疑いで書類送検され