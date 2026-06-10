NTT西日本とNTTドコモが10日、通信の災害対策について発表しました。 熊本地震では、電柱の倒壊などにより電話や通信が遮断され、完全復旧におよそ1か月かかりました。 この教訓を踏まえて、避難所に無料WiFiや災害時用の公衆電話を設置し、ドローンを使った復旧なども導入したということです。2026年4月には、大規模災害や通信障害が起きた際に、別の通信事業者の回線に切り替える仕組みも始め、先週の台風6号の