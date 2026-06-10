住宅街を流れる小川をゆっくりと泳ぐクマ。フェンスをよじ登って、住宅の敷地の奥へ消えていきます。栃木・宇都宮市では今月6日からクマの目撃が相次ぎ、きのう、住宅の敷地でクマ1頭が捕獲されましたが、市は別のクマが出没する可能性を否定できないとし、きょうも警戒を続けています。宇都宮市民「怖い。もう一頭いるみたいな話もあるので」市はきょうも、すべての小中学校94校を休校に。3日連続の措置です。市は各学校に「オン