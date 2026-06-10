タレントの影山優佳（２５）が１０日、都内で「ハイセンスＦＩＦＡワールドカップ直前トークイベント」に出席した。テレビなどを扱う家電メーカー「ハイセンス」のイベント。１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会に向けてサッカー元日本代表のタレント・前園真聖、解説者・北澤豪氏らとトークを交わした。日本代表で注目している選手を問われると久保建英の名前を挙げ「私は同じ年が久保選手。９歳とか１０歳のときに日