◇交流戦ロッテ―中日（2026年6月10日ZOZOマリン）公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念した「TEAM26デー」が開催され、球団OBの岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏がゲストとして来場、試合前にセレモニアルピッチを行った。3氏のコメントは以下の通り。▼岡田氏本日は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。ライトスタンドからの岡田コールと応援歌は非常に嬉しかったですし、マリンでプレー