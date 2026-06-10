マンチェスター・シティはクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールとの契約延長に自信をのぞかせているようだ。9日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在24歳のグヴァルディオールは母国の名門ディナモ・サグレブでプロデビューを飾り、ライプツィヒを経て2023年夏にマンチェスター・シティへ加入した。ジョゼップ・グアルディオラ監督のもとでは主戦場とするセンターバック（CB）に加えて左サイドバック（SB）と