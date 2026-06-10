羽田空港のD滑走路でめくれ上がった部品＝10日午後、東京都大田区羽田空港のD滑走路上にある金属をゴムに埋め込んだ部品「ゴムジョイント」がめくれ、離陸旅客機のタイヤ損傷も相次いだ問題で、国土交通省は10日、因果関係の調査や原因究明のための有識者委員会の初会合を開いた。この部品を巡っては2022年以降に小規模なゴムの損傷があり、一連のトラブルとの関係を慎重に調べる。国交省によると、D滑走路の埋め立て部と桟橋