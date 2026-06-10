◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・伏見寅威捕手が、先制の２点適時二塁打を放った。０―０の２回２死一、三塁。３ボール１ストライクから松本晴の直球を完璧に捉え、打球は中堅・周東が伸ばしたグラブの先を抜けた。５日・楽天戦（甲子園）以来、３試合ぶりのスタメンマスク。先発の大竹を援護する貴重な得点となった。