Jリーグは10日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・各地域リーグラウンドにおける最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞（高円宮杯）、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞の受賞者を発表した。J1のEASTではFC東京のFW長倉幹樹が“東京ダービー”で挙げた劇的決勝点が最優秀ゴール賞に。1−1で迎えた90＋5分、ボックス内に流れたボールを収め、鋭い反転から左足のチップキック