ヒップホップ歌手でDJのZeebra（55）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。投稿した写真が話題を呼んでいる。Zeebraは「玉置さんのご自宅にお邪魔出来る日が来るとは！」とつづり、歌手の玉置浩二、音楽プロデューサーの小室哲哉らと一緒にキッチンで撮影した写真を披露したもの。豪華すぎるメンバーに、この投稿を見た人からは「まさに夢のような訪問ですね」「凄い！VIPだらけ！」「ドレスコードが白？」「メンツ濃過ぎ