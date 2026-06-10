市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす11日も朝から晴れます。12日・金曜日、13日・土曜日は雲が多めですが日差しはあるでしょう。一方、14日・日曜日はくもりで最高気温は29度、15日・月曜日は雨が降る見込みです。気象台の週間予報です。 小野：あす11日も晴れるでしょう。12日・金曜日、13日・土曜日は雲が多めですが