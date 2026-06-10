【漫画】本編を読む『ふたり街あるき』（胡原おみ/KADOKAWA）は、「ただ街を歩く」なかで、驚きや発見、そして恋心を見つけていく「街あるきラブコメ」である。派手な事件も、大きな冒険もない。しかし本作を読んでいると、不思議といつもの街が少し違って見えてくる。何気ない風景の中に潜む「面白さ」を掘り起こしていく感覚が心地よい作品だ。主人公・ヒナは、大学進学を機にひとり暮らしを始めたコミュ力高めの女子大生。住