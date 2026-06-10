6日に金沢市で行われた「百万石行列」で、石川県志賀町富来のキリコが乱舞しました。能登の復興を目指して…まつりにかける地元の思いとは？金沢の初夏を彩る百万石まつりのメイン行事、百万石行列。その行列の最後を、太鼓の力強い音色とともに練り歩いたのは…輪島塗が施された石川県志賀町の富来地頭町区のキリコです。 一体、なぜ、能登のキリコが金沢の街なかを巡行したのかというと…冨木八幡太鼓保存会・小山 正男