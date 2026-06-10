お金持ちはどんな車に乗っているのか。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「『一目でわかる富の象徴』を誇示する時代は変わりつつある。彼らの消費哲学を紐解くと、その本質は意外にも『走り屋文化』の黄金期（1980年代〜90年代）を生きた日本の中高年の哲学と重なっている」という――。■風の軌跡をなぞる宇宙船のようなフォルムある土曜の午後、表参道の交差点に立っていた。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイ