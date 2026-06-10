6月9日、赤沢亮正経済産業大臣（65）が記者会見を開き、中東情勢を受けたナフサの供給不足をめぐって主張した発言が物議を醸している。同会見で、ある週刊誌の記者が「大臣、もう稼働率を上げられないので、全体としてナフサは足りていないと」と呼びかけ、「ついては、流通の川上から川下まで協力してみなさん助け合っていきましょうというメッセージを石油化学工業業界に出すのはお考えでしょうか」と赤沢経産大臣に質問。続けて