【モデルプレス＝2026/06/10】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月10日、自身のInstagramを更新。手作りのお豆腐ステーキを公開した。【写真】LA在住の75歳有名女優「焼き色が最高」鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ◆桃井かおり、鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ披露桃井は「お豆腐ステーキ！忘れてたこのメニュー」とつづり、写真を投稿。「意外とお豆腐が食べられる。ポン酢で食べるか？お醤油だけか？レモン