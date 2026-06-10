【モデルプレス＝2026/06/10】夏木マリが6月10日、自身のInstagramを更新。豪華な朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。【写真】73歳ベテラン女優「ボリュームがすごい」9つの小鉢＆ホットプレートの豪華朝食◆夏木マリ、豪華な朝ごはん披露静岡・熱海のプライベートヴィラを訪れている夏木は「ワイワイの朝ごはん 本日もよいスタート！」「よい日にね」とつづり、豪華な朝食の様子を公開。木製の引き出し型ボックスには、フルーツ