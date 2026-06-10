【モデルプレス＝2026/06/10】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が6月9日、自身のInstagramを更新。ブラレットを取り入れたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気K-POP美女「ウエストラインが綺麗すぎる」大胆美腹筋際立つ×ミニ丈から美脚披露◆ジェニー、ブラレットトップス×デニムで美ウエスト披露ジェニーは、屋外でのショットを複数枚投稿。カーキ色のブルゾンにチェック柄のブラレット、