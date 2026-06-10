【モデルプレス＝2026/06/10】女優の長谷川京子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリューミーなわっぱ弁当を公開し、話題となっている。【写真】47歳女優「いい色に揚がってる」ボリュームたっぷり唐揚げ弁当◆長谷川京子、唐揚げ弁当披露長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯、仕切りの大葉、大きな唐揚げ、卵焼き、ウインナーと野菜の炒め物、葉物野菜の胡麻和えがわっぱの弁当箱に詰められ