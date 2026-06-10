彼氏との関係が深まってくると、彼の家族に会う機会がでてくるでしょう。どんな服装で行けばいい？話題は？失敗したくない…と、不安になる女性も多いですよね。今回は、彼氏の家族と会うときに好印象を残すためのポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。第一印象が大切な場面だからこそ、しっかり準備していきましょう！清潔感のある服装とナチュラルなメイク第一印象は、出会って数秒で決まるとも言われています。