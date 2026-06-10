「熊がでるなんて、初めてだよ、ありえない！」──いま、宇都宮市内は熊への恐怖で震えている。6月9日に熊1頭がついに捕獲されたが、現地は一体どんな状況だったのだろうか。【前後編の前編。後編を読む】【衝撃写真】宇都宮市の商店街を全速力で横切るクマ、「頭皮が裂けてにホッチキス30針」2023年・ヒグマに襲われた男性の生々しい傷跡事態の発端は6日、長岡町の公園近くの山林と、富士見が丘の公園付近で黒い大きな獣が目撃さ