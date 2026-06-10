本格的な出水期を前に、長野市では市の職員による避難所の開設と運営について訓練が行われました。「この家族は2歳の子を含んだ3人家族です。よろしくお願いします」長野市の川中島町公民館で行われた訓練には、災害発生時に避難所の開設などに関わる市の職員約30人が参加しました。避難所での支援を迅速に行えるようにと、10日はマニュアルを基に開設手順などを確認しました。聴覚に障がいがある高齢者役「大丈夫ですよ。ここでし