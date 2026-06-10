新しい高知県民体育館について6月10日、高知市で最終の検討会が開かれ、パブリックコメントを反映した基本計画が示されました。新県民体育館は、現在の県民体育館や隣接する旧・南消防署やアスパルこうちグラウンドを計画地に、高知県が2031年秋頃の供用開始を目指しています。これまでの議論を経て県は、5月1日から1か月間パブリックコメントを募集し最終的に216件が寄せられ、10日の会で報告されました。主な内容では、津波浸水