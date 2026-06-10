6月10日は「時の記念日」です。高知県高知市の坂本龍馬記念館にある日時計のそばでは、地元の園児たちに時の大切さを感じてもらう催しが開かれました。高知市浦戸の坂本龍馬記念館の前には35年前に高知南ロータリークラブが寄贈した大きな「くじら日時計」があり、ひょうたん型の棒の影の位置で時を報せています。クラブでは毎年6月10日の「時の記念日」にあわせ、時の大切さを伝えるイベントを開いていて、地元の2つ