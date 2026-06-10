初夏の味覚が最盛期を迎えています。北信地域ではこの時季旬のネマガリダケを求めて、朝から行列ができています。10日8時半前、下高井郡・山ノ内町の道の駅には、開店を待つ人の列ができていました。客の目当てはというと…中野市から「タケノコ！」毎年、5月から6月に旬を迎えるネマガリダケ。主に北信地域の山で採れる「チシマザサ」のことで若い芽をみそ汁やおこわにして味わいます。開店とともに客は、一斉にネマガリダケの売