高知県四万十市で6月10日、園児と大学生がトウモロコシの収穫と販売をおこないました。10日、四万十市でおこなわれたトウモロコシの収穫体験は、食育の一環として四万十市の生産者などでつくるグループが毎年企画しているものです。今年（2026年）は、中村幼稚園の年長園児37人と高知大学の学生3人が参加し、大きく育ったトウモロコシを1本ずつ丁寧に収穫していきました。■園児「たのしかった」「大きいの見つけた。楽しい