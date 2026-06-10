サッカー・FIFAワールドカップ2026が日本時間12日に開幕。日本代表の“若き守護神”GK鈴木彩艶選手は、悔しさを糧に初のW杯へ臨みます。23歳の鈴木選手はイタリア・パルマに所属。ヨーロッパで最も守備に厳しいとされるイタリアで、日本選手初の正ゴールキーパーとして活躍しています。ガーナ人の父と日本人の母を持ち、Jリーグ・浦和とクラブ史上最年少の16歳5か月11日でプロ契約。その後19歳で日本代表デビュー、20歳で海外に挑