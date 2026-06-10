「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１０日、尼崎）尼崎の最強エンジンとタッグを組む菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝は、３日目５Ｒ、インから悠々の独走で今節２勝目をゲットした。好枠では自慢のチルト３を封印。「チルトは０の方が行き足から伸びが良く、ピット離れや回った感じもいい」とスムーズな立ち回りに好感触。「異次元の出足や伸びはないけど、ポテンシャルは高い。押してくれるし、エンジンさまさまですね」