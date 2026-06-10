「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１０日、尼崎）熱戦が続く予選は３日目を終え、初日から４走オール３連対の小坂尚哉（兵庫）が得点率トップに浮上。３日目を??着の吉田凌太朗（愛知）、浜野谷憲吾（東京）が２、３位に続いている。準優進出ボーダーを６・００と想定すると、３人が無事故完走で当確。１１日は予選最終日の４日目が行われる。ドリーム組では、井口佳典（４８）＝三重・８５期・Ａ１＝が２走１２点条件の勝負駆