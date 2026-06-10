「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１０日、尼崎）苦戦を乗り越え、ようやく光明が見えた−。上田龍星（３０）＝大阪・１１７期・Ａ１＝は３日目８Ｒ、絶好枠のチャンスをモノにして逃げで勝利。今節待望の白星をつかみ取った。前操者が優出した２７号機の調整に苦しみ、初日から３、５、５着と足踏みが続いていたが、レース前にリングを交換して整備を敢行。「今節で一番進んでましたね」と実戦では見違えるようなターンで１Ｍ