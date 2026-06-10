◇交流戦広島ー西武（2026年6月10日ベルーナD）広島・森翔平投手（28）のマウンド上での気遣いに西武ファンが感謝の声を挙げた。2回1死走者なしの場面で西武・西川愛也が打席に入ると、球場の左翼席で特別演奏に訪れていた埼玉・浦和学院吹奏楽部が“ハッピーバースデー”を演奏し始めた。この日は西川の27歳の誕生日。高校生が用意したメロディーを演奏し始めたとき、森はすでにプレートを踏んで投球体勢に入っていた