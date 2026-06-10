サッカースペイン１部リーグ、アトレチコ・マドリードが同じ街のビッククラブ、レアル・マドリードから出されたクラブ史上最高額オファーを文字通り一笑に付して断った。スペインのスポーツ紙、マルカなど複数メディアが伝えている。９日、クラブ所属のアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスに対して出された獲得の意思を示す提示への反応。アトレチコは公式ソーシャルネットワークのアカウントで涙を流しながら笑う顔の絵