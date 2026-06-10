◇交流戦日本ハム―ＤｅＮＡ（2026年6月10日エスコンＦ）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）が、3回に2試合連続アーチとなる先制3号ソロを放った。先頭打者で迎えた3回。石田裕の甘く入った2球目のシンカーを振り抜くと、打球は右翼後方のブルペンに飛び込んだ。前日は2号3ランを放ったが、当初の判定は二塁打だったが、新庄監督がリクエストを選択し、リプレー検証の末に本塁打となった。今回は文句なし