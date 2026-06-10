お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニー内の『えんとつ町のプペル』新作『Chimney Town』上映・トークに登壇した。【写真】にやりとした表情を浮かべる西野亮廣この日は、自身が脚本・監督を務めた代表作『えんとつ町のプペル』の新作『Chimn