歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。女優としての転機となった2つの作品を明かした。番組パートナーを務める文化放送の水谷加奈アナウンサーが主演映画「白蛇抄」について「10代の時に拝見して、女に目覚めたんです」と熱弁。同作は83年に公開され、絶望から身投げしようとする女・うたを熱演した。けられた寺の住職の後妻に収まり、その