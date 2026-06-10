「楽天−巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の先発・古謝にアクシデントが発生。１回１失点、わずか２０球で降板となった。初回、先頭の浦田に死球。続く松本剛を二ゴロに仕留めた後、コーチとトレーナーがマウンドに向かった。ベンチ裏へ状態を確認しにいき、ここでは続投となった。岸田の二ゴロで先制点を献上。続くダルベックは三振に仕留めたが、二回から藤原がマウンドへ上がった。前日の試合で敗れ